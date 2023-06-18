طالب بالرياض توفي والده فجراً وحضر لأداء الاختبارات

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رغم وفاة والده فجر اليوم الأحد، إلا أن الطالب خالد تغلب على أحزانه لفراق والده، وحضر لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث.
وقام مدير مكتب تعليم المعذر، اليوم بزيارة ثانوية الأبناء بالحرس الملكي لتعزية الطالب خالد صفحي بالصف الثالث الثانوي الذي توفي والده -رحمه الله- فجر اليوم الأحد وحضر لأداء الاختبار.
وانطلقت اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في مختلف مناطق المملكة، حيث أنهت الإدارات العامة للتعليم الاستعدادات اللازمة لاختبارات كافة المراحل الدراسية.