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حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معه

طالب بالقصيم ينجو من حادث مروري ومدرسته تحتفل

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
طالب بالقصيم ينجو من حادث مروري ومدرسته تحتفل
المواطن - فريق التحرير

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احتفت إحدى مدارس القصيم بأحد طلابها بعد نجاته بحياته من حادث مروري.

لحظات قاسية

بحسب قناة العربية، توفيت والدة الطالب بينما نجا هو واضطر الأطباء لبتر قدمه؛ إثر حادث مروري تعرض له برفقة أسرته.

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جبر الخواطر

وبين الفيديو أجواء البهجة والسعادة بين زملائه بالمدرسة، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معه، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي له.

 

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