طالب بالقصيم ينجو من حادث مروري ومدرسته تحتفل

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احتفت إحدى مدارس القصيم بأحد طلابها بعد نجاته بحياته من حادث مروري.
بحسب قناة العربية، توفيت والدة الطالب بينما نجا هو واضطر الأطباء لبتر قدمه؛ إثر حادث مروري تعرض له برفقة أسرته.
وبين الفيديو أجواء البهجة والسعادة بين زملائه بالمدرسة، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معه، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي له.
شاهد.. احتفالية مدرسة في #القصيم بأحد طلابها بعد وفاة والدته وبتر قدمه؛ إثر حادث مروري تعرض له رفقة أسرته
عبر:@news_qassm pic.twitter.com/7bRsrAKjbP
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 7, 2023