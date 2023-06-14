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بعدما طرده بسبب سوء سلوكه

طالب يطلق النار على معلمه بالبوسنة

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
طالب يطلق النار على معلمه بالبوسنة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن طالبًا أطلق النار على معلمه، بعدما طرده بسبب سوء سلوكه.

طلق ناري

وقالت الشرطة البوسنية ومسؤولون محليون: إن الطالب، الذي يبلغ من العمر 13 عامًا، أصاب المعلم بطلق ناري داخل مبنى مدرسة ابتدائية في بلدة لوكافاك بالبوسنة.

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وتابعت الشرطة، في بيان، أن المعلم، وهو رجل في منتصف العمر، وشغل أيضًا منصب نائب مدير مدرسة لوكافاك الابتدائية، أصيب بجروح خطيرة في إطلاق النار اليوم، مشيرةً إلى أنه يخضع لعملية جراحية.

لم يصب أي طالب

وأردف البيان أن المهاجم اعتُقل بعد إطلاق النار الذي لم يصب فيه أي طالب.

ولم تنشر الشرطة أي معلومات عن دافع إطلاق النار، لكن السياسي المحلي في لوكافاك، دينو عثمانوفيتش، ذكر أن الطالب هُدد سابقًا بالانتقام بعد طرده من المدرسة في مايو بسبب سوء سلوكه.

وذكر عثمانوفيتش، في منشور على فيسبوك، أنه أبلغ الشرطة بالخطر، لكن قيل له: إنهم اتخذوا الإجراءات اللازمة، وإن كل شيء تحت السيطرة، ولا يمكنهم مشاركة المزيد من المعلومات حول القضية لأنها تخص حدثًا قاصرًا.

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