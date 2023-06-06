طبيب سعودي يعيد البصر لمواطن كندي

تمكن استشاري جراحة العيون الدكتور محمد العنزي، من إعادة البصر لمواطن كندي بعد إجرائه عملية جراحية معقدة ونادرة، حيث تمكن من زراعة عصب لقرنية العين في مستشفى جامعة مونتريال لمواطن كندي.

وأوضح العنزي في حواره لـ “قناة الإخبارية” أن هذا الإنجاز الطبي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تقدمها الحكومة السعودية وقادتها للطبيب السعودي.

جراحة العصب الحسي

وتحدث العنزي عن تقنية جراحة العصب الحسي، حيث تتعدد أنواع الجراحات القرنية وزراعتها إلى عدة أنواع، لافتًا إلى أن تقنية العصب الحسي هي آخر تقنية توصل إليها الطب الحديث حيث تتيح لبعض المرضى زراعة القرنية بعد زراعة العصب.

وأضاف العنزي أن تخصصه في هذا المجال يعود فضله للدولة السعودية التي لم تدخر جهدًا في تقديم الدعم والاهتمام بالطبيب السعودي، مؤكًدا سعيه للعودة للوطن لتوطين المزيد من العمليات الجراحية للحفاظ على تقدم وطنه في مصاف الدول العالمية وفقًا لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعن خطواته القادمة، فهو يسعى لتقديم أرقى أنواع العلاج الطبي بما يليق بالمواطن والدولة السعودية.