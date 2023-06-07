طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في الجوهرة

أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن طرح تذاكر حفل تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

الاتحاد يطرح التذاكر

وأشار الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حفل تقديم كريم بنزيما سيكون عند الساعة 8:45 مساء يوم غد الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وبدأت عملية بيع تذاكر حفل تقديم بنزيما لاعبًا في صفوف الاتحاد، حيث بلغ سعر التذاكرة الموحدة 9 ريال، في إشارة إلى رقم قميص النجم الفرنسي، ووصل سعر الفضية 199 ريال، والذهبية 399 ريال.

كريم بنزيما اتحادي

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما بالأمس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

ولعب الفرنسي بنزيما صاحب الـ35 عامًا، 14 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وقدم مستوى مميزًا ونجح في التتويج بأكثر من 20 بطولة.

ويأمل بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستُقام في السعودية.