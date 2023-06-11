Icon

تأييد عربي للمقترح السعودي بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية Icon شركة الغاز تعلن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال Icon بدء الاختبارات النهائية بعدد من محافظات مكة المكرمة Icon غداً.. آخر موعد للتقديم على وظائف ديوان المظالم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق Icon إطلاق مبادرة حفاوة للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين Icon طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر Icon توقعات بهطول أمطار وبرد بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستمر المزاد لمدة يومين

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر، والتي تمكن الراغبين من شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم ويستمر إلى غد الاثنين الموافق 12 يونيو 2023م

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني

أوكرانيا تضع آخر مفاعل بمحطة زابوريجيا بحالة إغلاق بارد

أوكرانيا تضع آخر مفاعل بمحطة زابوريجيا بحالة إغلاق بارد

خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

141 مليون ريال أرباح الحفر العربية في الربع الأول
السوق

141 مليون ريال أرباح الحفر العربية في...

السوق
العدالة يرافق الباطن إلى دوري يلو
الرياضة

العدالة يرافق الباطن إلى دوري يلو

الرياضة
سقوط مروج مخدرات في عسير
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في عسير

أخبار أمنية
الصاعدون إلى دوري المحترفين السعودي
الرياضة

الصاعدون إلى دوري المحترفين السعودي

الرياضة
الفتح الأكثر استحواذًا في الجولة الـ27
الرياضة

الفتح الأكثر استحواذًا في الجولة الـ27

الرياضة
إغلاق سوق الصواريخ في جدة بـ الصبات الخرسانية
السعودية اليوم

إغلاق سوق الصواريخ في جدة بـ الصبات...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تطرحُ فرصًا استثمارية في مختلف المجالات
السعودية اليوم

أمانة الرياض تطرحُ فرصًا استثمارية في مختلف...

السعودية اليوم
بحر فلوريدا موقع هبوط ريانة برناوي وعلي القرني
السعودية اليوم

بحر فلوريدا موقع هبوط ريانة برناوي وعلي...

السعودية اليوم