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طرح لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
طرح لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح لوحات مميزة وفئات جديدة في مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الثلاثاء.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” إن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق غدًا بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

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لوحات مميزة

وكانت الإدارة العامة للمرور، طرحت أمس الأحد، مزاد اللوحات الإلكتروني لعرض لوحات مميزة عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

الوصول لمزاد اللوحات الإلكتروني

ولفتت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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