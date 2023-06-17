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يستمر حتى الاثنين

طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات المميزة

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى الاثنين الموافق 1 ذو الحجة 1444هـ.

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خطوات دخول مزاد اللوحات

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني يتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وفي وقت سابق، طرحت الإدارة العامة للمرور فئات جديدة من لوحات المركبات بحرف ورقم وحرفين ورقمين في خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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