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يستمر المزاد لمدة يومين

طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح مزاد  اللوحات الإلكتروني لعرض لوحات مميزة عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

لوحات مميزة

وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”،  أن مزاد اللوحات المميزة ينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.

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وأشارت المرور إلى طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات وهي:

طريقة الوصول للخدمة

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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