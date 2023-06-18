قوة محمد بن سلمان تنعكس على طاولة مفاوضات باريس وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محلياً واستقراره عالمياً ولي العهد يعزي رئيسة وزراء إيطاليا في وفاة برلسكوني أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من المغرب على القرني: الاستمطار سيفيدنا في تحقيق مشروع الرياض الخضراء ساديو ماني يُلمح إلى انضمامه لـ نيوكاسل يونايتد رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في الحوار والتفاعل
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني لعرض لوحات مميزة عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مزاد اللوحات المميزة ينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.
وأشارت المرور إلى طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات وهي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.