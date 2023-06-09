طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا

وافق طرفا الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، على هدنة جديدة لمدة 24 ساعة والتي أعلنت عنها الوساطة السعودية – الأمريكية.

لمدة 24 ساعة

وكانت المملكة وواشنطن أعلنتا في بيان عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة 6 من صباح السبت بتوقيت الخرطوم.

وأفاد الجيش السوداني في بيان له بأنه وافق على الهدنة مراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، مشدداً على احتفاظه بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون خلالها.

كما تعهدت قوات الدعم السريع بأنها وافقت على الهدنة التي أعلنت عنها السعودية وأميركا لـ24 ساعة.

وذكرت في بيان: سنلتزم بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات للمتضررين خلال الهدنة.