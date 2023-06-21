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تاريخ الصلاحية وتجنب الطعام المكشوف أبرزها

طرق الوقاية من مسببات التسمم الغذائي خلال الحج

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
طرق الوقاية من مسببات التسمم الغذائي خلال الحج
المواطن - فريق التحرير

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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح من أجل سلامة الغذاء في الحج، تجنبًا الإصابة بـ التسمم الغذائي خلال الحج.

وقالت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها إنه لسلامة الغذاء في الحج، يجب التأكد من تاريخ الصلاحية، والحرص على تناول الوجبات من المنشآت الغذائية النظيفة.

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تجنب التسمم الغذائي خلال الحج

كما حذرت من تناول أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام، فضلًا عن ضرورة عدم شراء الأطعمة المكشوفة، واللحوم المطهية غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة.

ودعت إلى الحرص على شرب المياه المعبأة محكمة الغلق، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري، مع عدم ترك الطعام مكشوفًا.

أغذية تسبب التسمم

وفي وقت سابق، حذر استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، من تناول الحجاج للأغذية الباردة المكشوفة، والتي قد تسمم التسمم الغذائي.

وقال العثمان إن هناك أنواعًا من التسمم الغذائي، وهي التسمم الكيميائي بوجود ملوثات، وهناك تسمم ميكروبي من خلال تعرض الأغذية لدرجة حرارة لفترة طويلة ما يمكن هذه الميكروبات من النمو.

وأوصى بعدم تناول السلطات والأغذية الباردة والمكشوفة، فضلًا عن تقليل تناول المشروبات الغازية والمليئة بالكافيين مثل القهوة والشاي.

ودعا الحجاج إلى الالتزام بالأغذية الموجودة بمخيمات الحج، حيث توجد جهات إشرافية صحية تتابع وتشرف على سلامة الطعام بالمخيمات.

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