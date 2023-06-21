يبحث أولياء الأمور والطلاب عن طريقة استخراج وثيقة التخرج من الثانوية عبر نظام نور.

ويكون استخراج وثيقة التخرج من الثانوية من خلال نظام نور وفق الخطوات التالية:

استخراج وثيقة التخرج من الثانوية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بـ نظام نور

قم بالنقر على خيار هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم أسفل الموقع.

إدخال رقم الهوية في الحقل المخصص لذلك.

قم بإدخال الرمز المرئي الموجود في الشاشة.

قم بالنقر على زر التالي.

لـ استخراج وثيقة التخرج من الثانوية يجب الضغط على زر التقارير ومن ثم تقارير الدراجات، ثم اختيار شهادات الثانوية العامة واستخراجها .

بعد ذلك إذا كنت ترغب في طباعتها قم بالنقر على طباعة الشهادة.

قم بتحميل الملف ومن ثم قم بطباعتها.

خدمات نظام نور

يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب. كما يتيح موقع نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

أيضًا يتيح موقع نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.