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يمر المتقدمون بمرحلة فرز وترشيح

طريقة الالتحاق ببرنامج ‎أصوات عالمية وأهم شروط القبول

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
طريقة الالتحاق ببرنامج ‎أصوات عالمية وأهم شروط القبول
المواطن - فريق التحرير

أوضح مدير مشاريع بمؤسسة مسك، عبدالرحمن التيماني، طريقة الالتحاق ببرنامج أصوات عالمية وأهم شروط القبول.

طريقة التقديم

وقال عبدالرحمن التيماني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: على الراغبين في التقديم، الدخول على محرك جوجل، ويكتب برنامج أصوات عالمية، مسك، سيظهر له رابط له علاقة بمنصة مكان مسك، وبالدخول فيها سيظهر له كل المعلومات عن البرنامج وعبارة سجل الآن.

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وأضاف التيماني سوف يمر المتقدمين بمرحلة فرز وترشيح، وسيتم إخبار الجميع بالنتائج في نهاية شهر يوليو.

وقال مدير المشاريع بالمؤسسة: سوف يتم اختيار 100 شخص، بعد المرور بمراحل مختلفة، ومنها الإنترفيو، مشيرًا إلى أن العام القادم سوف يتم اختيار المزيد.

شروط القبول

وأضاف التيماني أن هذا البرنامج له عدة شروط، ومنها التركيز أكثر على الكفاءات، بالإضافة إلى كونه سعودي الجنسية، وله القدرة والرغبة في المشاركة بالمحافل الدولية، وعنده تجارب تطوعية.

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