أول ورش العمل الموسيقية بـ يونيو في العود برعاية الترفيه جماهير الاتحاد تترقب مواجهة الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية أوكرانيا تعترف بقوة خطة الدفاع الروسية أنياب التنين الحج بلا تصريح يؤثر على الخدمات وتحذير من الحملات الوهمية اليونان تبني سياجًا مؤقتًا على حدودها مع تركيا لحظة إنقاذ سائحين بريطانيين بعد اشتعال مركبهم بالبحر الأحمر مبتعثة سعودية تحقق المركز الأول عالميًّا بمؤتمر جراحة السمنة ببريطانيا البطيخ الحساوي مهدد بالانقراض ومختصون يكشفون السبب ميتا وتويتر ضمن العلامات التجارية سيئة السمعة في أمريكا والد مسلي آل معمر في ذمة الله
أوضح مدير مشاريع بمؤسسة مسك، عبدالرحمن التيماني، طريقة الالتحاق ببرنامج أصوات عالمية وأهم شروط القبول.
وقال عبدالرحمن التيماني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: على الراغبين في التقديم، الدخول على محرك جوجل، ويكتب برنامج أصوات عالمية، مسك، سيظهر له رابط له علاقة بمنصة مكان مسك، وبالدخول فيها سيظهر له كل المعلومات عن البرنامج وعبارة سجل الآن.
وأضاف التيماني سوف يمر المتقدمين بمرحلة فرز وترشيح، وسيتم إخبار الجميع بالنتائج في نهاية شهر يوليو.
عبدالرحمن التيماني – مدير مشاريع بمؤسسة "مسك" يوضح طريقة الالتحاق ببرنامج #برنامج_أصوات_عالمية وأهم شروط القبول@MiskKSA@MiskLeadership#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/O1vf7XGHRm
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 11, 2023
وقال مدير المشاريع بالمؤسسة: سوف يتم اختيار 100 شخص، بعد المرور بمراحل مختلفة، ومنها الإنترفيو، مشيرًا إلى أن العام القادم سوف يتم اختيار المزيد.
وأضاف التيماني أن هذا البرنامج له عدة شروط، ومنها التركيز أكثر على الكفاءات، بالإضافة إلى كونه سعودي الجنسية، وله القدرة والرغبة في المشاركة بالمحافل الدولية، وعنده تجارب تطوعية.