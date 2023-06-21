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لمواكبة الطلب المتزايد خلال أيام العيد

طريقة التقديم على التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
طريقة التقديم على التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي
المواطن - فريق التحرير

تواصل منصة بلدي توفير خدمة تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ لمواكبة الطلب المتزايد على الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك وفق بعض الاشتراطات والإجراءات الميسرة.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب المطاعم والمطابخ؛ لإصدار تصريح ذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك عبر منصة بلدي (هنا)، حيث يمكن التقديم على تصريح ذبح الأضاحي حتى بعد غد الجمعة بدون رسوم، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

طريقة التقديم على التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي

ويمكن التقديم على تصريح ذبح الأضاحي بهذه الخطوات السهلة:

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  • الدخول على بوابة بلدي، ثم الرخص التجارية، ثم خدمة تصريح ذبح الأضاحي.
  • تحديد صفة مقدم الطلب.
  •  إدخال رقم الرخصة الموحد.
  • التحقق من نشاط الرخصة وحالتها وفترة التقديم.
  • موافقة مقدم الطلب على بنود الاشتراطات.
  • مراجعة الطلب بالبلدية.
  • إجراء زيارة من البلدية للمنشأة للتحقق من توفر الاشتراطات.
  • اعتماد الطلب من البلدية.
  • إشعار مقدم الطلب برسالة نصية.
  • طباعة التصريح من خدمة طلباتي بمنصة بلدي.

شروط التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي

وتضع منصة بلدي شروطًا مهمة لطالب تصريح ذبح الأضاحي والتي تأتي فيما يلي:

  • أن يكون لمقدم الطلب صفة على السجل التجاري/رقم 700
  • يجب أن تكون الرخصة من نوع رخصة محل.
  • كما يجب أن تكون الرخصة حالتها سارية وألا تكون الرخصة موقوفة جزئيًــا على خدمة تصريح ذبح الأضاحي
  • يجب أن يكون موقع الرخصة مكتملًا كما يجب أن تكون بيانات رمز الاستجابة السريع للرخصة مكتملة.

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