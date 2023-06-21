طريقة التقديم على التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي

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تواصل منصة بلدي توفير خدمة تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ لمواكبة الطلب المتزايد على الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك وفق بعض الاشتراطات والإجراءات الميسرة.
ويمكن التقديم على تصريح ذبح الأضاحي بهذه الخطوات السهلة:
وتضع منصة بلدي شروطًا مهمة لطالب تصريح ذبح الأضاحي والتي تأتي فيما يلي: