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للاستفادة بها في المواصلات ودخول المشاعر المقدسة

طريقة تحميل بطاقة الحاج الرقمية عن طريق نسك

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
طريقة تحميل بطاقة الحاج الرقمية عن طريق نسك
المواطن - فريق التحرير

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حث المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل ضيوف الرحمن إلى تحميل بطاقة الحج الذكية أو ما تعرف باسم بطاقة الحاج الرقمية عن طريق تطبيق نسك.

طريقة تحميل بطاقة الحاج الرقمية

وقال المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل على حسابه بموقع “تويتر”، “لا تنس تحميل بطاقة الحج الذكية عن طريق تطبيق نسك.. ولتحميل التطبيق امسح الباركود”.

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والمعروف أن بطاقة الحاج الرقمية هي بطاقة إلكترونية تتضمن بيانات الحاج ويتم الاستفادة بها في المواصلات ودخول المشاعر المقدسة والتنقل بينها.

تصاريح مكاتب الحج

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الصحة تصاريح مكاتب الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج، من خلال “منصة صحة” مواكبة للتحول التقني الذي تشهده المملكة، بالتعاون مع شركة لين للأعمال.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي تيسيرًا لممثلي مكاتب الحج الطبية، حيث تعتبر إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة؛ بهدف الإشراف ومتابعة أعمال مكاتب الحج الطبية، والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات الأساسية لتشغيلها بعد توفير الكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، وذلك خدمةً لضيوف الرحمن وحفاظًا على سلامتهم.

يذكر أن هذه التصاريح تمكن أصحاب المكاتب من تقديم الرعاية الصحية للحجاج وفق الأنظمة الصحية.

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