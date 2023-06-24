طريقة تحميل بطاقة الحاج الرقمية عن طريق نسك جماهير فريق الجيش الملكي تحتفل بالتتويج بـ الدوري المغربي توقعات حالة الطقس في عيد الأضحى الجوازات : وصول مليون و626 ألف حاج عبر المنافذ الدولية حاجة أرجنتينية تكشف عن معايشتها آية قرآنية عند وصولها إلى الحرم المكي تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة الأمر بالمعروف تفعّل التوعية عبر المنافذ الحدودية والمراكز الميدانية التوعوية السديس يوجه بإنشاء مبادرة واحة الإعلام في الرئاسة خلال موسم الحج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعقد 6 جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين
حث المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل ضيوف الرحمن إلى تحميل بطاقة الحج الذكية أو ما تعرف باسم بطاقة الحاج الرقمية عن طريق تطبيق نسك.
وقال المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل على حسابه بموقع “تويتر”، “لا تنس تحميل بطاقة الحج الذكية عن طريق تطبيق نسك.. ولتحميل التطبيق امسح الباركود”.
والمعروف أن بطاقة الحاج الرقمية هي بطاقة إلكترونية تتضمن بيانات الحاج ويتم الاستفادة بها في المواصلات ودخول المشاعر المقدسة والتنقل بينها.
وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الصحة تصاريح مكاتب الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج، من خلال “منصة صحة” مواكبة للتحول التقني الذي تشهده المملكة، بالتعاون مع شركة لين للأعمال.