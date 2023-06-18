طريقة تقديم الاعتراض على وقف المعاش لمستفيدي الضمان

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراءات استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي عند إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية في التمكين.

وتشمل خطوات الوزارة لاستقبال اعتراضات مستفيدي الضمان لوقف المعاش الخطوات التالية:

الإفادة

تستقبل الوزارة إفادة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) / برنامج التوطين بعدم ثبوت جدية المستفيد بالبحث عن العمل (عدم التسجيل في طاقات – عدم التجاوب مع تواصل الصندوق أو عدم قبول الفرص دون عذر مقبول).

إخطار المستفيد

تقوم الوزارة بإخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بالتجاوب مع فرص التمكين المقدمة أو التسجيل في طاقات لإثبات الجدية.

تجاوز المدة

عند تجاوز المدة المحددة للاستجابة تقوم الوزارة بإيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيد.

عدم قبول الفرص

عند رفض الفرصة المقدمة للمستفيد يتم منح المستفيد فرصة أخرى وعند عدم قبول المستفيد لثلاث فرص دون عذر مقبول يتم إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي.

الاعتراض

يمكن الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي من خلال تقديم اعتراض على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مدعمًا بالمستندات اللازمة.

يستطيع الآن تقديم المستفيد الاعتراض عن قرار إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي وذلك عمن طريق تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية مع أهمية رفع جميع المستندات المطلوبة، في حالة إيقاف صرف الضمان الاجتماعي من خلال إتباع هذه الخطوات التالية:

خطوات تقديم الاعتراض

ـ الدخول على البوابة الإلكترونية لـ وزارة الموارد البشرية.

ـ اختيار “برامج الدعم”.

ـ اختيار “برنامج الضمان الاجتماعي.

ـ الضغط على “خدمة الاعتراضات” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

ـ اختيار “نوع الاعتراض”.

ـ ملء البيانات الخاصة بالاعتراض ورفع الأوراق والمستندات اللازمة.

ـ الضغط على أيقونة “تقديم طلب الاعتراض”.