Icon

إحباط تهريب 400 كيلو من القات في جازان Icon الخريف: توزيع أرباح نصف سنوية عن العام 2023 Icon طريقة تقديم الاعتراض على وقف المعاش لمستفيدي الضمان Icon المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن فرص تدريب وتوظيف Icon بدء تنفيذ تجربة تبريد الطرق في المشاعر المقدسة Icon كلية الحرم المكي الشريف تعلن فتح باب القبول لعام 1445هـ Icon إطلاق 36 برنامجًا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج Icon 867 ألف ريال صافي خسائر “العالمية للتأمين” Icon غرفة الرياض تعلن عن وظائف لحملة الثانوية Icon إدراج “جمجوم للأدوية” في السوق الرئيسية الثلاثاء المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يتم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية

طريقة تقديم الاعتراض على وقف المعاش لمستفيدي الضمان

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
طريقة تقديم الاعتراض على وقف المعاش لمستفيدي الضمان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراءات استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي عند إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية في التمكين.

وتشمل خطوات الوزارة لاستقبال اعتراضات مستفيدي الضمان لوقف المعاش الخطوات التالية:

قد يهمّك أيضاً
تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام خلال موسم الحج

تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام خلال موسم الحج

والد مسلي آل معمر في ذمة الله

والد مسلي آل معمر في ذمة الله

الإفادة

تستقبل الوزارة إفادة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) / برنامج التوطين بعدم ثبوت جدية المستفيد بالبحث عن العمل (عدم التسجيل في طاقات – عدم التجاوب مع تواصل الصندوق أو عدم قبول الفرص دون عذر مقبول).

إخطار المستفيد

تقوم الوزارة بإخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بالتجاوب مع فرص التمكين المقدمة أو التسجيل في طاقات لإثبات الجدية.

تجاوز المدة

عند تجاوز المدة المحددة للاستجابة تقوم الوزارة بإيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيد.

عدم قبول الفرص

عند رفض الفرصة المقدمة للمستفيد يتم منح المستفيد فرصة أخرى وعند عدم قبول المستفيد لثلاث فرص دون عذر مقبول يتم إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي.

الاعتراض

يمكن الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي من خلال تقديم اعتراض على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مدعمًا بالمستندات اللازمة.

يستطيع الآن تقديم المستفيد الاعتراض عن قرار إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي وذلك عمن طريق تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية مع أهمية رفع جميع المستندات المطلوبة، في حالة إيقاف صرف الضمان الاجتماعي من خلال إتباع هذه الخطوات التالية:

خطوات تقديم الاعتراض

ـ الدخول على البوابة الإلكترونية لـ وزارة الموارد البشرية.

ـ اختيار “برامج الدعم”.

ـ  اختيار “برنامج الضمان الاجتماعي.

ـ الضغط على “خدمة الاعتراضات” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

ـ اختيار “نوع الاعتراض”.

ـ ملء البيانات الخاصة بالاعتراض ورفع الأوراق والمستندات اللازمة.

ـ الضغط على أيقونة “تقديم طلب الاعتراض”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم