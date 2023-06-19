طريقة حجز موعد التأمينات الاجتماعية السعودية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو 2023 لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية السعودية 1445 إلى 25 يونيو الجاري الموافق 7 ذو الحجة 1444هـ.

موعد التأمينات الاجتماعية السعودية

ومع هذا التقديم، يمكن للمستفيدين بخطوات بسيطة سهلة، حجز موعد التأمينات الاجتماعية السعودية عبر موقع التأمينات عبر الرابط (هنا)، حيث يتم تعبئة النموذج لتقديم أفضل خدمة.

طريقة حجز الموعد:

الذهاب إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول في حساب المستفيد أو إنشاء حساب جديد.

اختيار تواصل معنا.

اختيار خدمة المواعيد وحجز موعد وملء البيانات المطلوبة.

اختيار فرع التأمينات ثم اختيار الخدمة.

اختيار الموعد المناسب لك من قائمة المواعيد.

مواعيد صرف المعاش

وأشارت التأمينات الاجتماعية في وقت سابق، إلى أن مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاثة القادمة لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية سيكون في أغسطس يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس المقبل، أما سبتمبر فسيكون الخميس الموافق 31/8، وأكتوبر سيكون الأحد الموافق الأول منه.

علمًا بأنه سيتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المقرر مسبقًا يوم 25 من كل شهر ميلادي.