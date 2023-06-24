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يجب إبراز كارت الترخيص عند التعبئة

طريقة حجز موعد لسبيل زمزم بالمسجد النبوي

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
طريقة حجز موعد لسبيل زمزم بالمسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

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خدمة حجز موعد لسبيل زمزم بالمسجد النبوي هي خدمة مقدمة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي تسهل حجز موعد لتعبئة جوالين ماء زمزم عن طريق الأماكن المخصصة في المسجد النبوي.

خطوات حجز موعد لسبيل زمزم بالمسجد النبوي

ويتم حجز موعد لسبيل ماء زمزم بالمسجد النبوي من خلال ما يلي:

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  • انقر على خدمة طلب حجز ماء زمزم.
  • تعبئة بيانات التسجيل، رقم الطلب يوضع آليًا، عنوان المسجد، اسم المسؤول، رقم الجوال، اسم المندوب، رقم الجوال).
  • انقر على إرسال الطلب.
  • يتم إرسال الطلب عند مراكز التعبئة القريبة من المسجد النبوي.

متطلبات الخدمة

يجب إبراز كارت الترخيص عند التعبئة، وإرسال خطاب الأوقاف والدعوة والإرشاد عبر البريد الإلكتروني التالي، وتجديده كل عام عبر البريد الإلكتروني الموجود بالأسفل عند انتهاء تاريخ الخطاب.

سبيل زمزم في المسجد النبوي

وفي وقت سابق دشنت وكالة شؤون المسجد النبوي مبادرة (لِما شُربَ له)، التي تهدف إلى تسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم.
وتأتي المبادرة وفق تنظيم متبع في تعبئة الجوالين والعبوات الخاصة بالزوار، من خلال سبيل زمزم في المسجد النبوي، إضافة إلى توزيع عبوات زمزم للزوار والمصلين يوميًا خلال وجودهم بالمسجد النبوي.

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