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لمدة 5 سنوات وليس 20

طريقة لامتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
طريقة لامتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال
المواطن - فريق التحرير

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كشف الخبير العقاري م. أحمد الفقيه، حقيقة العروض التجارية بشأن امتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال شهريًّا فقط.

وقال الفقيه في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الشخصية بموقع تويتر وسناب شات: خبر جدًّا رائع لمن يحب أن يقتنص الفرص، هل تتخيل أنه ممكن تشتري شقة بقسط شهري 500 ريال؟

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لمدة 5 سنوات

واستطرد خلال الفيديو موضحًا لأحد العقاريين ويدعى فيصل: هذا الموضوع صار فيه غلط بالسوق، فالشقة تكون بقسط شهري 500 ريال، لمدة 5 سنوات فقط وليس لمدة 20 عامًا.

اتفاق مع أحد البنوك

وأضاف: وهذا تم بالاتفاق مع أحد البنوك المحلية، وحسب اشتراطاتها التي من أهمها ألا يقل راتبك عن 7 آلاف ريال، وبعد الـ 5 سنوات يتم دفع قسط الشقة.

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