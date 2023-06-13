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سجلت نجاحًا في إنهاء الإجراءات

طريق مكة تختصر الوقت والإجراءات لخدمة ضيوف الرحمن

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
طريق مكة تختصر الوقت والإجراءات لخدمة ضيوف الرحمن
المواطن - واس

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تولي السعودية خدمة ضيوف الرحمن أهمية بالغة وتضع خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين في أولوية اهتمامها، وقدمت لهم العديد من المبادرات التي تسهل لهم الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، ومنها مبادرة ” طريق مكة ” التي تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن قبل مغادرتهم بلدانهم، لينتقلوا عند وصولهم مباشرة إلى حافلات توصلهم لمقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

نجاح ملموس

وأكد مشرف الفريق التنفيذي للجوازات بمبادرة “طريق مكة” في مطار كوالالمبور الدولي المقدم أحمد الشهري لوكالة الأنباء السعودية أن مبادرة “طريق مكة” -إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030-، سَجَّلَت نجاحًا ملموسًا في إنهاء إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام من ماليزيا إلى المملكة في مدة وجيزة لا تتجاوز الدقائق المعدودة للرحلة الواحدة.

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وأوضح أن مبادرة “طريق مكة” التي تنفذها وزارة الداخلية تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من التحقق من توفر الاشتراطات الصحية وإصدار التأشيرة إلكترونيًّا، وترميز الأمتعة وإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة من صالة المبادرة في بلدانهم، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة دون أي إجراءات؛ في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

اهتمام القيادة

بدورها، أكدت جندي أول هيفاء الشاهين من المديرية العامة للجوزات، أن “مبادرة طريق مكة” تعكس اهتمام القيادة بخدمة ضيوف الرحمن، مفيدة أن عملها “بمطار كوالالمبور ، يسهم في إنهاء إجراءات سفر الحجاج قبل وصولهم للسعودية بكل يسر وسهولة.

وقال العريف عبدالرحمن العتيبي من المديرية العامة للجوازات: “أحمد الله تعالى بأني ضمن المشاركين في مبادرة طريق مكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ماليزيا”، سائلا الله أن يوفّقه وزملاءه لكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن.

فيما عَبَّرَت جندي أول سحر عبد المنان من منسوبي المديرية العامة للجوزات، عن سعادتها بهذه المشاركة التي تُعد شرفًا عظيمًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام في أوطانهم.

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