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تسهيل إجراءات مغادرتهم لأداء المناسك

طريق مكة يرسم البهجة على وجوه حجاج بنجلاديش

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
طريق مكة يرسم البهجة على وجوه حجاج بنجلاديش
المواطن - واس

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تواصل مبادرة “طريق مكة” في مطار شاه جلال الدولي بالعاصمة دكا، استقبال حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية المستفيدين من المبادرة وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

سعادة الحجاج

وعبَّر المستفيدون من حجاج بنجلاديش في تصريحات لـ وكالة الأنباء السعودية “واس” ، عن شعورهم بالسعادة من خلال الإجراءات والتسهيلات التي وجدوها في صالة المبادرة، وذلك من خلال التعاون ومساعدة الحجاج في إنهاء إجراءاتهم قبل صعودهم الطائرة، إضافة إلى الابتسامة التي ترافق جميع العاملين بالصالة، من بداية الإجراءات حتى الصعود للطائرة؛مما يدل على تفاني جميع الكوادر السعودية من رجال ونساء في خدمة حجاج بيت الله.

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وقدَّم الحجاج شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على خدمتهم الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ليُؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، مشيدين بهذه المبادرة،وأنها تُضاف إلى جهود السعودية الكبيرة لتيسير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن،التي تسهم في التخفيف عن الحجاج، وتسهل إجراءات سفرهم.

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” للعام الخامس، بمشاركة عدة جهات في (7) دول؛هي: بنجلاديش والمغرب وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وتركيا، وكوت ديفوار، وذلك ضمن جهود السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.

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