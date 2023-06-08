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ترميز وفرز لأمتعة ضيوف الرحمن

طريق مكة تستمر في إنهاء إجراءات حجاج إندونيسيا

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
طريق مكة تستمر في إنهاء إجراءات حجاج إندونيسيا
المواطن - واس

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واصلت مبادرة “طريق مكة” تقديم خدماتها لمستفيديها من حجاج إندونيسا في مطار سوكارنو هاتا الدولي بإندونيسيا.

واستفاد حجاج المبادرة من الخدمات المقدمة لهم حيث أنهوا إجراءات سفرهم بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، لينتقلوا بعد ذلك مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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وتعمل على مبادرة “طريق مكة” وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

كوادر سعودية مؤهلة

وقاد دفة المبادرة في إندونيسيا كوادر سعودية مؤهلة رسمت على محيا حجاج بيت الله الحرام سعادة غامرة، حاملين في رحلتهم لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، لحظات وذكريات لا تنسى بدءاً من اتخاذ قرار الحج والتجهيز لهذه الرحلة الإيمانية والسفر للأراضي المقدسة، مرورًا بإتمام نسكهم والعودة سالمين إلى ديارهم.

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