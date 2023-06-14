طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي الإعاقة وكبار السن بإندونيسيا

قدمت مبادرة “طريق مكة” خدمات خاصة لمستفيديها من ذوي الإعاقة وكبار السن من حجاج إندونيسا في مطار سوكارنو هاتا الدولي بإندونيسيا.

مسار مخصص

وأسهمت المبادرة في إنهاء إجراءات سفرهم في مسار خصص لخدمتهم، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لينتقلون بعد ذلك مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وعمل على خدمة ضيوف الرحمن ذوي الإعاقة وكبار السن، كوادر سعودية مؤهلة رسمت على محيا حجاج بيت الله الحرام سعادة غامرة، حاملين في رحلتهم لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، لحظات وذكريات لا تنسى.

فيما قدمت الجهات الصحية المختصة في مبادرة “طريق مكة” خدماتها التوعوية للحجاج من خلال تقديم مواد توعوية طبية تتضمن إرشادات خاصة بالأدوية وتناولها وأهمية تواجدها ضمن أمتعة الحاج الشخصية في الطائرة وأثناء تنقلاتهم، وآداء مناسكهم.

7 دول

وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، هي : ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة”، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.