Icon

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 49 مليون ريال Icon إحباط عمليتي تهريب للقات في جازان Icon طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من حجاج تركيا Icon فرص تدريب وتوظيف بالمعهد السعودي للإلكترونيات Icon ضبط مقيمين لترويجهما الشبو بالمدينة المنورة Icon “الإنماء ريت الفندقي” يوزع أرباحاً بقيمة 32.6 مليون ريال Icon “علم” توقع عقد تنفيذ مبادرة طريق مكة بـ 69.9 مليون ريال Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 46 مئوية وأبها الأدنى Icon صحيفة بريطانية: السعودية تسير بخطوات ثابتة للسيطرة على صناعة الألعاب العالمية Icon ضخامة أرقام التعاقدات مع نجوم الكرة فائقي الشهرة قد تكون لها نتائج سلبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أنهت إجراءات سفرهم في وقت قياسي

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من حجاج تركيا

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من حجاج تركيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

غادرت فجر اليوم، رحلة الحجاج المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في مطار إسطنبول الدولي متجهة إلى المدينة المنورة، بعد أن أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

مبادرة طريق مكة

وتهدف مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

قد يهمّك أيضاً
ليونيل ميسي: سأعود لبرشلونة

ليونيل ميسي: سأعود لبرشلونة

فيصل بن فرحان: بعض الدول المتقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مناطق الصراع

فيصل بن فرحان: بعض الدول المتقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مناطق الصراع

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير البيئة يدشن مشروع محطة الجبيل لإنتاج المياه المحلاة
السعودية اليوم

وزير البيئة يدشن مشروع محطة الجبيل لإنتاج...

السعودية اليوم
أمطار متوسطة على الرياض غدًا
السعودية اليوم

أمطار متوسطة على الرياض غدًا

السعودية اليوم
التقويم الدراسي الجديد يشتمل على 3 فصول دراسية وأيام الإجازة الصيفية 68 يوماً
أخبار رئيسية

التقويم الدراسي الجديد يشتمل على 3 فصول...

أخبار رئيسية
الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 43 وأبها الأدنى
السعودية اليوم

الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 43...

السعودية اليوم
الهلال الأحمر ينقذ حياة حاج آسيوي في الحرم المكي
السعودية اليوم

الهلال الأحمر ينقذ حياة حاج آسيوي في...

السعودية اليوم
رسالة نصية من كلمتين تستهدف سرقة بياناتك
تكنولوجيا

رسالة نصية من كلمتين تستهدف سرقة بياناتك

تكنولوجيا
برشلونة يتفوق على إسبانيول بثلاثية في الشوط الأول
الرياضة

برشلونة يتفوق على إسبانيول بثلاثية في الشوط...

الرياضة
مسلح يفتح النار في حفل تخرج بمدرسة أمريكية
العالم

مسلح يفتح النار في حفل تخرج بمدرسة...

العالم