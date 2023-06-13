طريق مكة في بنجلاديش إنجاز سريع وخدمات نوعية

تُقدّم مبادرة طريق مكة خدماتها التقنية والنوعية وإنجازها السريع من صاله المبادرة في مطار حضرة جلال شاه الدولي بجمهورية بنجلاديش الشعبية في مدة وجيزة لا تتجاوز الدقائق المعدودة للرحلة الواحدة، ما عزز من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المبادرة وتذليل أي تحديات قد تواجههم، وسهلت إجراءات إنهاء سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام1444 هـ.

ويُرافق تقديم الخدمات النوعية والإنجاز السريع تعامل مثالي، وابتسامة تعلو وجوه فريق مبادرة مكة، حيث تأتي هذه المبادرة وهي إحدى مبادرات” وزارة الداخلية” للعام الخامس، وتنفذ في 7 دول وهي: ماليزيا وباكستان وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، ولأول مرة في تركيا، وكوت ديفوار، وضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية السعودية “2030, من خلال إنهاء إجراءاتهم من بلدانهم، ونقلهم إلى مقار إقامتهم مباشرة وتسلّم أمتعتهم فيها دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.