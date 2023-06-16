Icon

أجواء مفعمة بالطمأنينة والسكينة في المسجد الحرام Icon إدين دجيكو يبتعد عن دوري روشن Icon رافينيا: سأستمر في برشلونة Icon موسم نابولي الاستثنائي يُصعب مهمة جارسيا Icon الأرصاد: أمطار غزيرة على الباحة ورياح وأتربة في المدينة المنورة Icon طريق مكة مبادرة استحدثتها السعودية وجندت لها طاقتها البشرية والتقنية Icon سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال Icon رومانو: الاتحاد سيعلن عن صفقة كانتي قريبًا Icon الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق Icon ماراي أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة في تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنهي إجراءات الحجاج القادمين من 7 دول في بلدانهم

طريق مكة مبادرة استحدثتها السعودية وجندت لها طاقتها البشرية والتقنية

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
طريق مكة مبادرة استحدثتها السعودية وجندت لها طاقتها البشرية والتقنية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بادرت المملكة العربية السعودية، برسم  طريق مكة  لضيوف الرحمن، وأوفدت أبنائها وبناتها لخدمة الحاج في بلده، حيث تنفذ المبادرة هذا العام في ” 7 ” دول هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار،، بعد النجاحات التي حققتها في الاعوام الماضية، وعكست الصورة الحضارية والمشرّفة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

خدمة الحاج والمعتمر

وتعد خدمة الحاج والمعتمر، نهج للمملكة العربية السعودية، منذ أن تأسست على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ، وسار على نهجه أبناءه من بعده حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

قد يهمّك أيضاً
إدين دجيكو يُناقش العروض السعودية

إدين دجيكو يُناقش العروض السعودية

ارتفاع نسب السمنة في السعودية وراء الترويج لإبر المنجارو

ارتفاع نسب السمنة في السعودية وراء الترويج لإبر المنجارو

مبادرة طريق مكة
حاج تركي ينهي اجراءاته

فكرة مبادرة طريق مكة

وأوضح النقيب رامي الشريف أحد عناصر فريق عمل مبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول الدولي، لوكالة الأنباء السعودية أن المبادرة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، حيث تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم من خلال حزمة خدمات متكاملة، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، وفرز وترميز الامتعة مرورًا بإنهاء إجراءات دخولهم في مطار بلدهم.

مبادرة طريق مكة
احدى المستفيدات من المباردة

إنهاء الإجراءات

وأشار النقيب الشريف إلى أن فريق عمل مبادرة طريق مكة بالمطار يستقبلون الحجاج بالابتسامة والورود ويحيطونهم بالعناية والاهتمام التام، ويساعدون كبار السن منهم أثناء إنهاء إجراءاتهم في منصات الجوازات المخصصة لهم بالمطار، ويقدمون لهم التوجيه المناسب قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة.

مبادرة طريق مكة
حاج تركي ينهي اجراءاته

من جانبه كشف الرقيب أول سلطان الغامدي أحد فريق عمل مبادرة طريق مكة بالمطار لــ ” واس “، أنه يتم التحقق من الخصائص الحيوية وانهاء اجراءات الدخول وختم الجواز كل حاج في صالة المبادرة، وبعدها يتوجه للصعود للطائرة.
وأبان الغامدي أن جميع الاجراءات تتم بشكل سهل وميسر بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة والتي تعمل بشكل متناغم ومنسجم هدفهم الرئيسي خدمة الحاج ورضاه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال
الرياضة

وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال

الرياضة
مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان
العالم

مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان

العالم
طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا
غرائب

طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا

غرائب
تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
الرياضة

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

الرياضة
القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة لرؤية 2030
السعودية اليوم

القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة...

السعودية اليوم
توصيل الأدوية بالطائرات في دبي
تكنولوجيا

توصيل الأدوية بالطائرات في دبي

تكنولوجيا
وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة بالمندق
السعودية اليوم

وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة...

السعودية اليوم