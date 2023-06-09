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استنزفت مدخرات جمعتها الأسرة لسنوات

طفلة تنفق 64 ألف دولار على الألعاب الإلكترونية

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
طفلة تنفق 64 ألف دولار على الألعاب الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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أنفقت طفلة صينية تبلغ من العمر 13 عامًا، ما يعادل نحو 64 ألف دولار من أموال والديها على الألعاب الإلكترونية، خلال العام الجاري.

تفاصيل الواقعة

ووقعت بطاقة ائتمانية، كريديت كارد، للأم في يد ابنتها التي أنفقت مبلغًا ضخمًا على الألعاب الإلكترونية، مستنزفة بذلك كافة المدخرات التي جمعتها الأسرة طيلة سنوات.

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وفوجئ والدا الطفلة بأن ابنتهما قد أنفقت كل ما يملكان من أجل اللعب، لكنهما لم يفطنا إلا بعد فوات الأوان.

وعرفت الأم بالأمر في مايو الماضي، عندما تلقت اتصالًا من المدرسة لإخبارها أن ابنتها صارت مدمنة بشكل كبير على الألعاب الإلكترونية المدفوعة.

وحين سارعت غونغ يوانغ إلى الاطلاع على حسابها البنكي تعرضت لصدمة قوية، حيث وجدت أن الرصيد المتبقي لا يزيد عن بضعة سنتات.

صدمة الأسرة

واكتشفت الأم في وقت لاحق، أن الابنة أنفقت نحو 16 ألف دولار على شراء حسابات ألعاب بين يناير ومايو من العام الجاري، ثم دفعت 30 ألف دولار أخرى.

ولم تكتف الطفلة باللعب لوحدها فقط، بل حولت بعض المال إلى زملائها حتى تتيح لهم أن يلعبوا إلكترونيًا، فوصل إجمالي المبلغ إلى نحو 64 ألف دولار.

وقالت الأم في تصريح للصحافة إنه لم يخطر ببالها يومًا أن طفلة في هذا العمر قد تقدم على فعل من هذا القبيل، مضيفة أنها مصدومة وتكاد تنفجر لهول ما تعرضت له العائلة.

وكانت الأم تبكي بحرقة وهي تصرح للصحافة، فيما قالت الابنة إنها ربطت البطاقة البنكية لوالدتها بهاتفها المحمول، لكنها لم تكن تعرف من أين يأتي المال الذي تنفقه.

وأضافت أنها تذكرت كلمة المرور لأن والدتها كشفت عنها في إحدى المرات، عندما كانت تنوي إجراء عملية شراء.

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