طفل أمريكي يقتل طفلة بالرصاص عن طريق الخطأ

كشفت وسائل إعلام أجنبية أن طفلًا قتل طفلة تبلغ أربع سنوات، عن طريق الخطأ، في ضواحي شيكاغو.

تفاصيل الحادث

وبحسب الشرطة الأمريكية، أطلق الطفل النار عليها من مسدس، وفقًا لبيان تلقته وكالة فرانس برس، اليوم الخميس.

ووقع الحادث الذي يمثل مؤشرًا جديدًا إلى الآثار السلبية لانتشار الأسلحة في الولايات المتحدة، الأربعاء قرابة الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، حين أُعلِمت الشرطة بأن طفلًا قد أصاب بالخطأ طفلًا آخر بعدما تم إطلاق النار عليه من أحد الأسلحة، فيما كانا في المنزل نفسه.

وقالت الشرطة: إن والد الطفلة التي أصيبت بجروح قاتلة والمالك القانوني للمسدس المستخدَم ومَن طلب المساعدة من الهيئة المختصة، أعلم المحققين أن المسدس كان موضوعًا في خزانة مرتفعة.

ولفتت صحيفة شيكاغو صَن تايمز إلى أنّ الطفلة التي توفيت تبلغ 4 سنوات.

19 ألف طفل

من المعروف أن هذا النوع من الحوادث المأساوية شائع في الولايات المتحدة، إذ يُقتل أو يُصاب بأسلحة نارية سنويًّا 19 ألف طفل، بحسب جمعية إيفري تاون فور غَن سيفتي، التي تكافح لفرض قيود إضافية على اقتناء الأسلحة.

وباتت الأسلحة النارية تمثّل في العام 2020 السبب الرئيسي لوفاة القاصرين الأمريكيين، مع تسجيل 4368 حالة وفاة، متقدّمةً على حوادث السير والوفاة بجرعات زائدة، بحسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.