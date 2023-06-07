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داخل كرة ضخمة شفافة قابلة للنفخ

طفل يطير 20 قدمًا ويسقط أرضًا بفعل العاصفة

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
طفل يطير 20 قدمًا ويسقط أرضًا بفعل العاصفة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات صادمة لطفل داخل كرة عملاقة يطير في الجو على علو 20 قدمًا ومن ثم يسقط أرضًا.

تفاصيل الحادث

وفي الفيديو، يمكن رؤية أطفال يلعبون داخل كرات ضخمة شفافة قابلة للنفخ في بركة للماء، عندما ظهر الصبي الصغير فجأة على مرمى البصر وهو يحلق فوق الأشجار.

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وشوهد الموظفون وهم يهرعون للحاق به. وقال أحد المتفرجين: “كانت هناك عاصفة من الرياح، حملت الكرة العملاقة من بركة المياه والصبي بداخلها. ثم هبطت على دراجة”.

وبحسب ما ذكرت ديلي ميل، تابع متحدث باسم شرطة ميرسيسايد في بريطانيا في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، أفيد بأن صبيًا يبلغ من العمر تسع سنوات أصيب بجروح في مهرجان في الهواء الطلق في فيكتوريا بارك.

وتم نقله إلى المستشفى بواسطة طيارة إسعاف لتلقي العلاج من إصاباته. تحقق الشرطة في سبب الحادث”.

كرة عملاقة

وتبين أن كرة عملاقة ثانية سحبتها العاصفة أيضًا في الهواء لكن الطفل بداخلها لم يصب بأذى.

وأردفت شرطة ميرسيسايد: “نناشد للحصول على معلومات بعد إصابة طفل بجروح خطيرة اليوم في ساوثبورت. كان الولد داخل كرة قابلة للنفخ على بحيرة، طارت بشكل غير متوقع في الهواء قبل أن تهبط على العشب. كما طارت كرة ثانية تحتوي على طفل آخر في نفس الوقت، ولكن لحسن الحظ لم يصب هذا الطفل بأذى”.

واختتمت الشرطة: “نقل الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام إلى المستشفى بواسطة طيارة إسعاف جوية لتلقي العلاج من إصاباته. لا يزال في المستشفى في هذا الوقت. نحن الآن نناشد أي شخص قد يكون قد التقط صورًا أو مقاطع فيديو للحادث من فضلك الاتصال لمساعدتنا في تحديد ظروف ما حدث”.

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