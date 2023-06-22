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طقس السعودية اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
طقس السعودية اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

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حذر المركز الوطني للأرصاد من توقعات طقس السعودية اليوم، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة. وتتفاوت درجات الحرارة في السعودية اليوم الخميس داخل أنحاء المملكة، حيث تتراوح ما بين 31 إلى 44 درجة.

وقال المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية”.

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حالة الطقس اليوم في السعودية الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة
حالة الطقس اليوم في السعودية الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

بحسب توقعات المركز، فإن طقس السعودية اليوم سيشهد رياحًا مثيرة للأتربة والغبار والتي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من مناطق الشرقية، تشمل مناطق: الرياض والقصيم.

ويتأثر طقس السعودية اليوم بهذه الأجواء حيث يصل تأثير هذه الرياح، على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة طقس السعودية ودرجة الحرارة في مكة المكرمة

درجة الحرارة في مكة اليوم، تُشير إلى وجود طقس حار خلال النهار وتكون درجة الحرارة في مكة اليوم العظمى 44°م. بينما تسجل درجة الحرارة في الصغرى 31°م ليكون طقس الليل غالباً صافياً.

طقس السعودية اليوم ودرجة الحرارة في الرياض

تبلغ درجة الحرارة في الرياض العظمى 43°م بينما سجلت درجة الحرارة في الرياض الصغرى 32°م بتوقعات طقس جاف ورطوبة مُتدنية خلال النهار.

درجات الحرارة في السعودية العظمى والصغرى

تنوعت درجات الحرارة في السعودية اليوم للعظمى والصغرى، مما أثر على أحوال الطقس في السعودية وكانت درجات الحرارة في السعودية كالتالي:

المدينة

العظمى

الصغرى

أحوال الطقس
درجة الحرارة في المدينة المنورة

44

30

رياح نشطة
درجة الحرارة في جدة

39

28

رياح نشطة
درجة الحرارة في الدمام

42

28

رياح نشطة
درجة الحرارة في أبها

31

17

أمطار رعدية
درجة الحرارة في تبوك

38

23

صحو

بريدة

43

27

رياح نشطة

حائل

39

25

عوالق

الباحة

35

24

سحب رعدية ممطرة
درجة الحرارة في الطائف

35

20

رياح نشطة

سكاكا

39

24

صحو

جازان

38

32

أمطار رعدية
درجة الحرارة في نجران

38

23

غائم جزئي

الخرج

44

29

عوالق
المجمعة 42 26

عوالق
وادي الدواسر 42 28

عوالق
درجة الحرارة في الدوادمي

42

27

غائم جزئي

شرورة

40

25

عوالق

هل توجد أمطار في مكه اليوم؟

طقس السعودية ودرجات الحرارة في السعودية
طقس السعودية ودرجات الحرارة في السعودية

أشارت توقعات المركز إلى وجود فرص مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

 

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