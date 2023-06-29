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طقس صحو على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
طقس صحو على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة
المواطن - فريق التحرير

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توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، وعرفات ومزدلفة.

درجات الحرارة بالمشاعر

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 – 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 35 درجة، بينما وصلت في عرفات ومزدلفة إلى 36 درجة.

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