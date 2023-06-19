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تعمل مرشات المياه على خفض الحرارة من 5 لـ 7 درجات

طقس مستقر خلال موسم الحج ودرجات الحرارة تصل لـ 45

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
طقس مستقر خلال موسم الحج ودرجات الحرارة تصل لـ 45
المواطن - فريق التحرير

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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الاثنين عن استقرار حالة الطقس خلال موسم الحج 1444هـ؛ لافتًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 43 إلى 45 درجة مئوية.

ارتفاع الحرارة

وأضاف العقيل خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” أن الأجواء ستكون حارة بوجه عام على المشاعر المقدسة؛ لكن جهود الحكومة في تلطيف الأجواء في المشاعر المقدسة ستساهم في تخفيض درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية بسبب مرشات المياه.

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أجواء غائمة

ولفت العقيل إلى أن الأجواء المتوقعة ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا شرق مكة المكرمة، وستتكون السحب الركامية الرعدية على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والمرتفعات منها  حيث تتحرك هذه السحب لتؤثر على الأجواء الشرقية من المشاعر المقدسة، وغالبًا ما تكون رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار العقيل إلى أن طقس حج هذا العام سيشهد موجة كبيرة من الاستقرار ودرجات الحرارة ما بين 43 إلى 45 درجة، والأجواء غائمة إلى غائمة جزئيًّا بينما نسب الرطوبة ستكون معتدلة.

 

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