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بعد أداء المناسك في عرفة

طلائع الحجاج يصلون إلى مشعر مزدلفة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٩ مساءً
طلائع الحجاج يصلون إلى مشعر مزدلفة
المواطن - فريق التحرير

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بدأت طلائع الحجاج الوصول إلى مشعر مزدلفة، من مشعر عرفة، حيث أتوا عن طريق المشي أو وسائل النقل المتاحة بالسعودية، وفقًا لما رصدته قناة “الإخبارية”.

نفرة الحجاج

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم، بعد التفويج إلى مشعر منى والتصعيد إلى مشعر عرفة.

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نسك الحاج في مزدلفة

وفي مزدلفة يؤدي الحجيج صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ولا ينبغي للحاج الانشغال بالتقاط الحصى قبل أداء الصلاة، والسنة أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورُخّص للنساء والضعفاء والأطفال بالذهاب إلى منى آخر الليل.

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