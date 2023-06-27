طلائع الحجاج يصلون إلى مشعر مزدلفة الهلال يحدد بديل رامون دياز وراتبه الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة بالعالم في نفرة مزدلفة تفاصيل عقد روبيرتو فيرمينو مع الأهلي مشهد مبهج لنفرة الحجاج إلى مزدلفة الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية الحجاج ينفرون إلى مشعر مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية طيران القوات الجوية يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية بموسم الحج متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني في خدمة الحجاج بمشعر عرفة
بدأت طلائع الحجاج الوصول إلى مشعر مزدلفة، من مشعر عرفة، حيث أتوا عن طريق المشي أو وسائل النقل المتاحة بالسعودية، وفقًا لما رصدته قناة “الإخبارية”.
وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم، بعد التفويج إلى مشعر منى والتصعيد إلى مشعر عرفة.
وفي مزدلفة يؤدي الحجيج صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ولا ينبغي للحاج الانشغال بالتقاط الحصى قبل أداء الصلاة، والسنة أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورُخّص للنساء والضعفاء والأطفال بالذهاب إلى منى آخر الليل.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله القرني يرصد وصول طلائع الحجاج إلى مشعر مزدلفة#يوم_عرفة
#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/XXrqgkL8CI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023