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بعد تيسير الإجراءات بمطار إسلام آباد

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
المواطن - واس

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وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إسلام آباد الدولي.

طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030م، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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