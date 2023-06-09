طلال العبسي ينضم إلى الحزم حتى 2025

أعلن نادي الحزم قبل قليل عن التعاقد مع اللاعب طلال العبسي قادمًا من النادي الأهلي حتى عام 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الحزم عبر “تويتر” لقطات من التوقيع مع العبسي صاحب الـ 30 عامًا قادمًا من الأهلي حيث سيمثل فريق الحزم لمدة موسمين، بعد صعوده إلى بطولة دوري روشن.

وسبق لـ العبسي اللعب في صفوف أندية الاتحاد والتعاون والأهلي.