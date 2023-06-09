طلال العبسي ينضم إلى الحزم حتى 2025

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أعلن نادي الحزم قبل قليل عن التعاقد مع اللاعب طلال العبسي قادمًا من النادي الأهلي حتى عام 2025.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الحزم عبر “تويتر” لقطات من التوقيع مع العبسي صاحب الـ 30 عامًا قادمًا من الأهلي حيث سيمثل فريق الحزم لمدة موسمين، بعد صعوده إلى بطولة دوري روشن.
وسبق لـ العبسي اللعب في صفوف أندية الاتحاد والتعاون والأهلي.