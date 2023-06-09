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طلال العبسي ينضم إلى الحزم حتى 2025

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
طلال العبسي ينضم إلى الحزم حتى 2025
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الحزم قبل قليل عن التعاقد مع اللاعب طلال العبسي قادمًا من النادي الأهلي حتى عام 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الحزم عبر “تويتر” لقطات من التوقيع مع العبسي صاحب الـ 30 عامًا قادمًا من الأهلي حيث سيمثل فريق الحزم لمدة موسمين، بعد صعوده إلى بطولة دوري روشن.

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طلال عبسي - الحزم - طلال العبسي

وسبق لـ العبسي اللعب في صفوف أندية الاتحاد والتعاون والأهلي.

طلال عبسي - الحزم - طلال العبسي

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