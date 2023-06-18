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الصلاة عليه غدًا بعد العصر في جامع الإمام تركي

وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد
المواطن - واس

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقل إلى رحمه الله تعالى صاحب السمو الأمير / طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الإثنين الموافق 1 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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