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طلبة تعليم الرياض يؤدون اختبارات الفصل الثالث

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
طلبة تعليم الرياض يؤدون اختبارات الفصل الثالث
المواطن - فريق التحرير

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أدى اليوم الأحد في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارات التعليم الـ 11 التابعة لها (المجمعة والزلفي والغاط وعفيف وشقراء والقويعية والدوادمي والحوطة والحريق والأفلاج والخرج ووادي الدواسر) الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ للطلاب والطالبات من الصف الثالث ابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي وسط متابعة ميدانية من مديري التعليم والمساعدين والمشرفين.

انطلاق اختبارات الفصل الثالث

وأشاد المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري ، بالجهود المبذولة من جميع الطواقم الإدارية والتعليمية والتعاون الكبير بين الجهات التعليمية والجهات الأخرى لتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث ومنها دور الجهات الأمنية وتعاونها في تنظيم حركة المرور والسير في محيط المدارس مشيراً إلى أن أكثر من 2500 مشرف ومشرفة قاموا بزيارات ميدانية للمدارس دعمًا ومساندة لمتابعة سير الاختبارات.

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ونبه الثميري إلى عدد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالاختبارات، تضمنت الحرص على الحضور المبكر بوقت كافٍ قبل موعد الاختبار، والتأكد من زمن ومكان الاختبار، والاستعانة بالله والتوكل عليه مع المحافظة على الهدوء عند بدء الاختبار، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة، والمراجعة المتأنية لورقة الإجابة قبل تسليمها، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

الدعم النفسي والمعنوي للطلاب

ولفت إلى أنه في إطار برنامج الدعم النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور تم إتاحة خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية المقدمة من إدارة التوجيه والإرشاد لأخذ الاستشارات النفسية والاجتماعية والسلوكية وذلك خلال أيام الاختبارات.

يُشار إلى أن رصد الدرجات واستخراج النتائج وإعلانها سيكون قبل نهاية دوام يوم الخميس 4 ذي الحجة.

 

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