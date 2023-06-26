طميّة مركبة إسعاف برمائية لخدمة الحجاج

دشنت هيئة الهلال الأحمر أول عربة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بموسم الحج هذا العام، وهي عبارة عن مركبة إسعاف برمائية قادرة على الوصول إلى التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها عبر مركبات الإسعاف التقليدية، مثل المناطق الوحلة أو المائية أو الجبلية، والسهول؛ للقيام بمهام الإنقاذ والإسعاف في المشاعر المقدسة؛ وإمكانية التحكم في إطاراتها بضغط الهواء المنخفض والمرتفع، لمساعدتها في تجاوز كافة أنواع عقبات التضاريس والأجواء الصعبة.

مركبة إسعاف برمائية

وأكدت هيئة الهلال الأحمر لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن طميّة هي عبارة عن مركبة إسعاف برمائية؛ للقيام بمهام الإنقاذ والإسعاف؛ حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات لمهام الإسعافات في إخلاء المصابين الذين يصعب الوصول إليهم عبر مركبات الإسعاف التقليدية في المناطق الوحلة أو المائية أو الجبلية شديدة الوعورة؛ حيث يمكن لمدرعة “طميّة” نقل مريضين؛ و ستة أشخاص آخرين مع سائق المركبة، وتعمل متواصل إلى ما يقارب 19 ساعة بدون توقف؛ أو أكثر من 65 ساعة في وضعية الوقوف؛ وكذلك إضافة إنارات تحذيرية استطلاعية يمكن للسائق من خلالها التحكم، ومشاهدة الأماكن الليلية في الأوقات المظلمة، وكاميرات ذات جودة عالية.

سبب التسمية

وينسب اسم “طمية” إلى جبل شهير يقع بين منطقتي المدينة المنورة والقصيم.