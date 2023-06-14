طيار يكافح للهبوط بطائرته بعد هبوب رياح قوية

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لطيار يكافح للهبوط بطائرته بعد هبوب رياح جانبية قوية لحظة اقترابه من المدرج.
وبحسب الفيديو المتداول، تمكن الطيار في النهاية من السيطرة عليها والهبوط في مطار (كريستيانو رونالدو) في ماديرا بالبرتغال.
من المعروف، أن اسم المطار أتى تكريماً للاعب العالمي المولود في هذا المكان.