طيران الأمن يُحلق في سماء المشاعر المقدسة

وثقت “قناة الإخبارية” لقطات جوية للمشاعر المقدسة من طائرات الأمن في رئاسة أمن الدولة، لتأمين ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك في إطار عملها لتأمين أكثر من مليوني حاج من ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.

جهوزية قوات أمن الدولة

وفي وقت سابق، شدد قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد العمري على ضرورة تعاون الحجاج وعدم اصطحاب الأمتعة وافتراش الطرق أو الجلوس بها لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن قوات أمن الدولة متواجدة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى أن كافة المواقع مجهزة بقوات خاصة للمحافظة على الأمن العام.