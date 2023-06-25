طيران الأمن يُحلق في سماء المشاعر المقدسة

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وثقت “قناة الإخبارية” لقطات جوية للمشاعر المقدسة من طائرات الأمن في رئاسة أمن الدولة، لتأمين ضيوف الرحمن.
يأتي ذلك في إطار عملها لتأمين أكثر من مليوني حاج من ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.
وفي وقت سابق، شدد قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد العمري على ضرورة تعاون الحجاج وعدم اصطحاب الأمتعة وافتراش الطرق أو الجلوس بها لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن قوات أمن الدولة متواجدة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى أن كافة المواقع مجهزة بقوات خاصة للمحافظة على الأمن العام.
فيديو | لتحقيق الأمان لضيوف الرحمن..
طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة، في سماء المشاعر المقدسة #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/eOwcRxk8RM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023