طيران الرياض: أسعارنا تنافسية ونقدم خدماتنا وفق معايير عالمية

أكد نائب رئيس التسويق والتواصل في طيران الرياض أحمد النويصر أن أسعار الطيران ستكون تنافسية، لافتًا إلى أن الشركة تقدم خدماتها وفق معايير عالمية.

وأضاف النويصر في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن طيران الرياض يسعى لكي يحدث ثورة ويعيد صياغة قطاع السفر والطيران، وهذا فرصة لطيران الرياض لتعزيز مكانة السعودية في هذا المجال.

ولفت إلى أن مشاركة طيران الرياض في معرض باريس الجوي بنسخته الـ54 ليس بهدف توقيع الاتفاقات، لكن للتوعية الدولية والعالمية عن طيران الرياض وما سيقدمه للعالم.

الرخصة الاقتصادية لطيران الرياض

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني منحت الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي الوطني للركاب المحدد بمواعيد (GACAR-121S) لشركة طيران الرياض؛ تمهيدًا للبدء بأنشطتها التجارية بصفتها الناقل الوطني الثاني في السعودية، وذلك لتقديم خدماتها؛ بهدف تمكين وإعطاء الشركات المرونة اللازمة ولاستكمال الإجراءات الفنية (لدى قطاع سلامة الطيران والاستدامة البيئية) للحصول على شهادة مشغل جوي (AOC)؛ تحقيقًا لتوجه الهيئة في تطبيق وتعزيز دورها كمنظم لصناعة النقل الجوي في السعودية.

هوية طيران الرياض

وكانت طائرة طيران الرياض قد حلقت لأول مرة في سماء العاصمة الرياض ظهر 12 يونيو الجاري، ترافقها طائرة من الصقور السعودية.

وأظهرت هوية طيران الرياض أنها تدمج ما بين ثقافة السعودية العريقة ورؤيتها المستقبلية، فيما تميزت الشركة بهويتها المستوحاة من الثقافة السعودية الأصيلة، وكرمها الذي ينبع من كرم أهلها.