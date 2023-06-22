طيران الرياض تتفق على شراء 90 محركًا لتشغيل طائرات بوينغ

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اتفقت شركة طيران الرياض على شراء 90 محركاً من طراز “GEnx-1B” من شركة “جي إى أيروسبيس” (GE Aerospace) التابعة لـ”جنرال إلكتريك” لتشغيل أسطولها الجديد من طائرات “بوينغ” التي وقعت اتفاقاً لشرائها، بحسب بيان مشترك للشركتين.
لم تشر الشركتان إلى قيمة الصفقة اللازمة لتزويد 39 طائرة من طراز “787-9 دريملاينر” بالمحركات التي جرى الإعلان عنها في مارس الماضي، إلا أن البيان أشار إلى أنه تم جدولة استلام أول طائرات ذات البدن العريض في بداية 2025، وفقًا لبومبرغ.
تضمنت اتفاقية “طيران الرياض” مع “بوينغ” احتمالية شراء 33 طائرة إضافية.
تهدف “طيران الرياض” لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن تساهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.