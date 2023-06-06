طيران الرياض تعلن عن وظائف بمجال طاقم الضيافة

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أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الوطني الجديد) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى) بمجال طاقم الضيافة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مضيف جوّي.
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- لا تشترط الخبرة (لكن يفضّل خبرة لا تقل عن سنة في وظيفة بمجال التجزئة أو الضيافة أو خدمة العملاء).
3- الإيجابية المستمرة والقدرة على تقديم خدمة ممتازة في بيئة فريق العمل.
4- إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً). (وجود لغة أخرى تعتبر ميزة إضافية).
– شركة طيران الرياض (الناقل الوطني الجديد) تعمل على توظيف طاقم الضيافة لتشغيل طائراتها الجديدة بالكامل، يقوم طاقم الضيافة بالترحيب بالعملاء في رحلاتهم واستقبالهم لضمان أعلى مستوى من الضيافة، مع الأخذ في الاعتبار الرعاية وإجراءات السلامة المتبعة.
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