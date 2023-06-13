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طيران الرياض تعلن فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
طيران الرياض تعلن فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الجوي الوطني الجديد) عن فتح باب التوظيف لشغل (28) وظيفة للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) لشغل وظائفه (الإدارية، التقنية، الفنية، المساندة) على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– مدير إدارة التجربة الرقمية
– مدير شراكة أعمال الموارد البشرية
– مدير استراتيجية الولاء
– مدير أول تخطيط أعمال الولاء
– مدير التدقيق
– مسؤول التصميم التنظيمي
– مسؤول خدمات الموظفين
– مدير منتجات أنظمة المؤسسة
– مدير مخاطر الأمن السيبراني
– مدير أول صيانة المسار
– مدير أول الصيانة الخفيفة
– مدير أول مركز مراقبة الصيانة
– مدير أول التخطيط
– مدير أول الخدمات الفنية للأسطول
– مدير أول تجربة الصالة
– مدير أول تجربة الطيران
– مدير التصميم التنظيمي
– مدير تصميم الصالة والمنتجات
– مدير الثقافة والمشاركة
– مدير أول مكتب إدارة المشاريع (العمليات)
– مدير أول مكتب إدارة المشاريع (الشركات)
– طاقم طائرة (مضيفين ومضيفات)
– مساعد كابتن
– كابتن
– مدير خزينة الشركة
– مدير المكافآت والأداء
– مدير إدارة مخاطر المؤسسة
– مدير إدارة الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– التسويق الرقمي
– تصميم تجربة المستخدم
– الموارد البشرية
– الاقتصاد
– التسويق
– المحاسبة
– المالية
– علم النفس التنظيمي
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة البرمجيات
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– هندسة الطيران
– علوم الطيران
– الهندسة (عام)
– تصميم الجرافيك
– التصميم التنظيمي
– إدارة المشاريع
– إدارة المخاطر
– الثانوية العامة (كافة الأقسام)
– الدبلوم (كافة التخصصات)

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

 

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