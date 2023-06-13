طيران الرياض ستكون قصة نجاح السنوات العشر المقبلة

تستعد شركة طيران الرياض لتقديم خدماتها للسياح والمواطنين، بعدما منحتها الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الاثنين، الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي الوطني للركاب المحدد بمواعيد (GACAR-121S)، تمهيدًا لبدء أنشطتها التجارية بصفتها الناقل الوطني الثاني في السعودية، وسط آمال عريضة بأن تكون قصة نجاح كبرى بقطاع الطيران العالمي.

الناقل الوطني الجديد

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، توني دوغلاس، خلال تصريحات لصحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، عن تفاؤله بالناقل الجوي الوطني الجديد في السعودية، وقال دوغلاس: “أنا واثق من توسيع آفاق المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية ومركز سفر رائد بالشرق الأوسط”.

وأشار دوغلاس إلى أن هناك توجهًا داخل المملكة لاستقطاب المزيد من السياحة العائلية، وحث الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، السياح البريطانيين على الاستمتاع برحلاتهم السياحية داخل السعودية.

وجهة سياحية رائدة

وأكد توني دوغلاس أن المملكة العربية السعودية هي ثاني أكثر الوجهات التي تم البحث عنها على الإنترنت هذا العام حتى الآن. وأضاف: “أن السعودية ستصبح الوجهة السياحية الأولى بالشرق الأوسط”.

تعتبر شركة طيران الرياض جزءًا أساسيًّا من الخطة الرئيسية التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز للأعمال والثقافة والسياحة في الشرق الأوسط . وينظر الخبراء إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتصبح الرياض الوجهة السياحية الأولى بالمنطقة.

خطة طيران الرياض

وتشهد خطة طيران الرياض بناء مطار جديد على أحدث الطرز المعمارية، سيضم ستة مدارج، وسيكون قادرًا على استيعاب ما يصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وتم تخصيص ما يقدر بـ 4 تريليونات دولار لإنفاقها على عدد كبير من مناطق الجذب السياحي لجذب الزوار.

وكشفت طيران الرياض النقاب عن أكبر طلبات شراء طائرات في التاريخ في وقت سابق من هذا العام مع خطط لإنفاق 30 مليار جنيه إسترليني على أسطول مكون من 72 طائرة بوينج.

أكبر صفقة شراء طائرات

أكدت طيران الرياض طلبات شراء لأكثر من 120 طائرة في مارس 2023، كما تم الإعلان عن المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي في نوفمبر لخدمة ما يزيد على 120 مليون مسافر بحلول 2030، فضلًا عن إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في أكتوبر لدعم النمو الكبير الذي يشهده مجال الشحن الجوي، وتسجيل السعودية المسارين الجويين الأكثر ازدحامًا حول العالم في ظل الزيادة الضخمة التي شهدتها حركة المسافرين العالمية بين يناير وإبريل 2023 بمعدل 95%.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، تهدف إلى تمكين رؤية السعودية 2030 وأن يصبح قطاع الطيران بالسعودية القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.