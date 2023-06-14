طيران الرياض ستنهي هيمنة المنافسين الإقليميين بالخليج

يبدأ عهد جديد للطيران السعودي، مع إطلاق شركة طيران الرياض خدماتها للسياح والمواطنين، بعدما منحتها الهيئة العامة للطيران المدني، الاثنين الماضي، الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي الوطني للركاب.

مفهوم جديد للرفاهية

وقالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية،الأربعاء: إن الناقل الوطني السعودي الجديد طيران الرياض سيقدم مفهومًا جديدًا للسفر الفاخر والرفاهية، لإنهاء هيمنة طيران المنافسين الإقليميين بالخليج، ومن المقرر أن يربط طيران الرياض عشرات الطرق الجديدة من 100 مدينة عبر العاصمة السعودية.

من جهته، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وبين طيران الرياض الذي بدأ أولى رحلاته في سماء السعودية.

وقال الجاسر: إن طيران الرياض مركز عملياته في الرياض، سيربط الرياض بمدن السعودية والعالم، أمام الخطوط الجوية السعودية سيربط جدة بالسعودية والعالم.

منافسة إقليمية

وأطلقت المملكة العربية السعودية، منذ 78 عامًا، الناقل الوطني السعودي، الخطوط الجوية السعودية كوسيلة لنقل المسافرين والحجاج إلى مكة، وتوسعت الآن حتى أصبحت من أكبر شركات الطيران بالشرق الأوسط، لتتنافس مع الشركاء الإقليميين في المنطقة.

وتواجه الآن طيران الرياض منافسة حادة مع شركات الطيران المنافسة في المنطقة، والتي تقدم خدمات للمسافرين بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية. والتي أصبحت أكثر من مجرد نقاط نقل، حيث تسهل على ركابها الوصول إلى الشواطئ ومدن الملاهي والتسوق الراقي والفنادق الفخمة من بوابة الوصول للمطار.

خطة طيران الرياض

وتشهد خطة طيران الرياض بناء مطار جديد على أحدث الطرز المعمارية، سيضم ستة مدارج، وسيكون قادرًا على استيعاب ما يصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وتم تخصيص ما يقدر بـ 4 تريليونات دولار لإنفاقها على عدد كبير من مناطق الجذب السياحي لجذب الزوار.

وكشفت طيران الرياض النقاب عن أكبر طلبات شراء طائرات في التاريخ في وقت سابق من هذا العام مع خطط لإنفاق 30 مليار جنيه إسترليني على أسطول مكون من 72 طائرة بوينج.

أكبر صفقة شراء طائرات

أكدت طيران الرياض طلبات شراء لأكثر من 120 طائرة في مارس 2023، كما تم الإعلان عن المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي في نوفمبر لخدمة ما يزيد على 120 مليون مسافر بحلول 2030، فضلًا عن إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في أكتوبر لدعم النمو الكبير الذي يشهده مجال الشحن الجوي، وتسجيل السعودية المسارين الجويين الأكثر ازدحامًا حول العالم في ظل الزيادة الضخمة التي شهدتها حركة المسافرين العالمية بين يناير وإبريل 2023 بمعدل 95%.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، تهدف إلى تمكين رؤية السعودية 2030 وأن يصبح قطاع الطيران بالسعودية القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.