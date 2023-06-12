طيران الرياض يحلق لأول مرة في سماء السعودية

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حلقت طائرة طيران الرياض لأول مرة في سماء العاصمة الرياض ظهر اليوم الاثنين 12 يونيو 2023م، ترافقها طائرة من الصقور السعودية.
ووثق مقطع فيديو لحظة هبوط طائرة طيران الرياض في مطار الملك خالد بعد استعراضها فوق سماء الرياض.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد بالسعودية، عبر منصتها على تويتر عن انطلاق رحلاتها من المملكة ابتداءً من عام 2025م.
وأعلنت شركتا بوينج الأمريكية وطيران الرياض، منتصف مارس الماضي، أن الناقل السعودي الجديد اختار طائرة 787 دريملاينر لتشغيل إطلاقها العالمي، ودعم هدفها المتمثل في تشغيل أحد أكثر الأساطيل كفاءة واستدامة في العالم، لتعلنا رغبة طيران الرياض شراء 72 طائرة بوينج دريملاينر من طرازر 787-9.
وأوضح توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة “طيران الرياض”، أن مطلع عام 2025 سيشهد استلام أول طائرة عريضة الهيكل، وإطلاق أولى الرحلات الدولية للناقلة الوطنية السعودية الجديدة.
طائرة #الصقور_السعودية ترافق #طيران_الرياض الذي يحلق لأول مرة في الأجواء #السعودية
عبر:@AlharthiRajeh pic.twitter.com/IhGzImRqKU
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 12, 2023
لحظة هبوط طائرة #طيران_الرياض في مطار الملك خالد بعد استعراضها فوق سماء #الرياض
عبر:@AviationWG pic.twitter.com/2AwVWcIkrO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 12, 2023
مواطن يوثق لحظة مرور طائرة #طيران_الرياض فوقه وهي في اتجاهها للهبوط
عبر:@l787x pic.twitter.com/UjWoGgvUJC
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 12, 2023