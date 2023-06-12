طيران الرياض يحلق لأول مرة في سماء السعودية

حلقت طائرة طيران الرياض لأول مرة في سماء العاصمة الرياض ظهر اليوم الاثنين 12 يونيو 2023م، ترافقها طائرة من الصقور السعودية.

طيران الرياض يستعرض في سماء العاصمة

ووثق مقطع فيديو لحظة هبوط طائرة طيران الرياض في مطار الملك خالد بعد استعراضها فوق سماء الرياض.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد بالسعودية، عبر منصتها على تويتر عن انطلاق رحلاتها من المملكة ابتداءً من عام 2025م.

وأعلنت شركتا بوينج الأمريكية وطيران الرياض، منتصف مارس الماضي، أن الناقل السعودي الجديد اختار طائرة 787 دريملاينر لتشغيل إطلاقها العالمي، ودعم هدفها المتمثل في تشغيل أحد أكثر الأساطيل كفاءة واستدامة في العالم، لتعلنا رغبة طيران الرياض شراء 72 طائرة بوينج دريملاينر من طرازر 787-9.

وأوضح توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة “طيران الرياض”، أن مطلع عام 2025 سيشهد استلام أول طائرة عريضة الهيكل، وإطلاق أولى الرحلات الدولية للناقلة الوطنية السعودية الجديدة.