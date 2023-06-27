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لحفظ النظام العام وأعمال الدفاع المدني

طيران القوات الجوية يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية بموسم الحج

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
طيران القوات الجوية يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية بموسم الحج
المواطن - فريق التحرير

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تشارك القوات الجوية الملكية بعدد من الطائرات العمودية لتنفيذ الخطة الأمنية ومساندة قوى الأمن الداخلي في مراقبة تدفق وحركة الحشود من وإلى المشاعر المقدسة.

مشاركة القوات الجوية

وقال العقيد الطيار الركن ناصر بن عبدالله العتيبي قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في الحج “تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في تنفيذ خطة القوات المسلحة لموسم حج 1444 هـ، لمساندة وزارة الداخلية لحفظ النظام العام وأعمال الدفاع المدني في حالة الطوارئ”.

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وأضاف العتيبي أن القوات تقوم بتنفيذ الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع أي حوادث تخل بأمن الحج، فضلًا عن تقديم الإسناد الطبي والنقل الجوي للقوات المشاركة والتغطية الإعلامية وتنفيذ أي مهمة لاحقة عند صدور الأمر.

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