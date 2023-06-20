طيران ناس يتوج كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم

توّج طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بالمركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي في العالم محافظًا على صدارته كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2023 للمرة السادسة على التوالي، وفق منظمة سكاي تراكس العالمية التي تعد المرجع الرئيسي لقياس أداء شركات الطيران عالميًا، وذلك خلال معرض باريس الدولي للطيران، أكبر معرض لصناعة الطيران في العالم، بحضور كبرى شركات الطيران العالمية.

جائزة سكاي تراكس لطيران ناس

وتعد جائزة «سكاي تراكس» السنوية، التي أطلقت في عام 1999، بمثابة جائزة الأوسكار في صناعة الطيران، كما أنها أهم معيار عالمي للتميّز بين شركات الطيران بالعالم.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس: “فخورون بهذا التتويج رفيع المستوى لطيران ناس كرابع أفضل شركة طيران اقتصادي في العالم مع المحافظة على صدارته في المركز الأول بالشرق الأوسط للمرة السادسة على التوالي والذي يعكس التزام الشركة بتطوير وتقديم خدمات مبتكرة على متن أسطوله الحديث، كما يثبت أن طيران ناس نجح باقتدار في الحفاظ على جودة ونوعية خدماته، بالتوازي مع خطط النمو والتوسع التي أطلقها تحت شعار نربط العالم بالسعودية”.

وشدد المهنا على أن تقدم طيران ناس للمرتبة الرابعة عالميًا يعكس ما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم في كافة المجالات وخاصة منظومة النقل الجوي التي وضعتها القيادة ضمن أهم محاور رؤية السعودية 2030″.

وقال “نؤمن أن قدرات السعودية كبيرة والفرص فيها غير محدودة وأن تصدرها لكافة القطاعات عالميًا هي نتاج طبيعي لرؤية القيادة السعودية”.

وقدم المهنا شكره للدعم الكبير الذي تحظى به كافة الشركات السعودية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

تميز طيران ناس

وتابع المهنا أن “الحصول على هذا التتويج المرموق في قطاع الطيران هو اعتراف بالتميز المستمر لطيران ناس، وهو ما نسعى للحفاظ عليه عبر تعزيز موقعنا كأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وواحدة من أفضل شركات طيران اقتصادي بالعالم، وأكبر مالك للطائرات الحديثة بالمنطقة، إذ وقعنا عقد شراء 30 طائرة ضمن خططنا لزيادة حجم أسطولنا، بعد موافقة مجلس الإدارة العام الماضي على زيادة طلبيات شراء الطائرات إلى 250 طائرة، وهي خطوات ستسهم في تعزيز قدرتنا على المشاركة بفعالية في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني في السعودية التي تهدف إلى الوصول إلى 300 مليون مسافر و100 مليون سائح وربط المملكة مع 250 وجهة دولية بحلول عام 2030”.

منظمة سكاي تراكس

يذكر أن سكاي تراكس هي منظمة غير ربحية وتعد المعيار العالمي الأكثر موثوقية لقياس الأداء في صناعة الطيران ويتم منح جوائزها بعد تقييم يمتد لعدة أشهر ويشمل أكثر من 100 دولة؛ عبر اجراء استطلاع هو الأكبر من نوعه لقياس رضا المسافرين في العالم سنويًا، وبناء على نتيجته يعلن عن الفائزين بجوائز «سكاي تراكس» العالمية، وتُمنح جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي» استنادًا إلى تقييم مدى رضا العملاء.

ومع جائزة هذا العام، يصبح لدى طيران ناس ست جوائز من سكاي تراكس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وذلك في أعوام 2017، 2018، 2019، 2021، 2022، 2023.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، من خلال أسطوله المكون من 48 طائرة، عبر ما يزيد على 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ تأسيسه في عام 2007.