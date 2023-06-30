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بواقع رحلتين أسبوعيًّا

طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة بين الدمام وصلالة

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة بين الدمام وصلالة
المواطن - فريق التحرير

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دشّن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، أولى رحلاته المباشرة من الدمام إلى صلالة الواقعة على ساحل بحر العرب في عمان ليوسع شبكته من الخطوط والوجهات الدولية.

ممثلون من طيران ناس

وأقيم الاحتفال بتدشين الخط الجديد في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بحضور ممثلين من طيران ناس وشركة مطارات الدمام أمس الخميس 29 يونيو، حيث سيتم تشغيل رحلتين أسبوعية مباشرة خلال أيام الخميس والسبت بين الدمام وصلالة المعروفة بمساحاتها الخضراء الخلابة خلال فصل الصيف.

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وسيوفر الخط الجديد لضيوف طيران ناس المزيد من الخيارات المناسبة للسفر إلى صلالة، حيث يشغل الناقل الجوي السعودي رحلات مباشرة إضافية إلى صلالة من الرياض بمعدل خمس رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، والسبت. ومن جدة بواقع ثلاث رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، الخميس، والسبت.

 

10 وجهات وخطوط جديدة

ويضيف طيران ناس 10 وجهات وخطوط جديدة في آسيا وأوروبا خلال موسم صيف 2023، اعتبارًا من يونيو الجاري، مع مواصلة الناقل الجوي السعودي الرائد توسيع شبكته الدولية المتنامية، وليرتفع إجمالي الوجهات الصيفية إلى 20 وجهة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، من خلال أسطوله المكون من 49 طائرة، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وقد نقل ما يزيد على 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007.

طيران ناس الدمام صلالة

 

جوائز دولية

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها المركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي في العالم والأول في الشرق الأوسط وفق منظمة “سكاي تراكس” العالمية في 2023 وللمرة السادسة على التوالي، وهي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، إضافة إلى جائزة “أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط” في 2022، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة “أبيكس” APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التقييم 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

طيران ناس الدمام صلالة

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